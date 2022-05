Soleil Sorge l’ha fatto per la prima volta: Lulù Selassiè reagisce così (Di giovedì 19 maggio 2022) Un momento speciale per Soleil Sorge che ha mostrato vicinanza a Lulù Selassié, la princess ricambia il suo affetto con un gesto chiarissimo. Sembra che non sia passato così tanto tempo da quando i ragazzi dell’ultimo GF Vip tenevano banco con le loro vicende all’interno della casa. In effetti si parla ancora moltissimo di loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Un momento speciale perche ha mostrato vicinanza aSelassié, la princess ricambia il suo affetto con un gesto chiarissimo. Sembra che non sia passatotanto tempo da quando i ragazzi dell’ultimo GF Vip tenevano banco con le loro vicende all’interno della casa. In effetti si parla ancora moltissimo di loro L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

AndreaIncorona8 : #isola #isolaparty 2022, #Soleil Sorge pronta a sbarcare in #Honduras: ma non è come sembra.#soleilshow come al… - duca1072 : RT @Flavia_InTheSky: la moglie di soleil anastasia sorge, first lady dello STATE OF SOLEIL una certezza. lei è così fiera di sua moglie ?? #… - InesGiochi : RT @361_magazine: - duca1072 : RT @xMEGx93: Senza contenuti e non sanno ragionare!! Intanto Sole se ne sbatte e va a festeggiare con gli amici… ciao belli continuate tant… - valen_mess_ : RT @361_magazine: -