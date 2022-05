Senato | Meloni | ' io non sono Conte | maggioranze variabili non ne faccio'

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Quando io sento dire a Giuseppeche in Commissione Esteri si è creata una nuova maggioranza che va da Fdi e Iv perché 'le nostre posizioni contro l'escalation militare fanno paura' mi viene da sorridere. Non sinuoveperché io non, ionon ne, c'era un candidato di centrodestra e noi lo abbiamo votato, poi di quello che hanno votato gli altri chiedete agli altri". Lo dice la leader di Fdi Giorgia', ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.

Matteo Salvini interviene ine lancia tre proposte concrete per la pace. Draghi ('la persona più autorevole per farlo') ... io non ci sto', dice rivolto al braccio destro di Giorgia, con ...Salgono infatti a quattro le sconfitte: prima la sfida interna sui capigruppo di Camera e, ... Video su questo argomento "Ricordo che il ministro degli Esteri è Di Maio": lale suona a ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Quando io sento dire a Giuseppe Conte che in Commissione Esteri si è creata una nuova maggioranza che va da Fdi e Iv perché ‘le nostre posizioni contro l’escalation milita ...Non si riconoscono più nel partito del Cav. e guardano a FdI, che lavora per istituzionalizzarsi e avvicina alla sua orbita volti storici del centrodestra di governo. Il progetto liberale "è tragicame ...