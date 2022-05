Rrahmani: “Scudetto? Siamo delusi ma resta il nostro sogno”. Poi il bellissimo messaggio ai tifosi (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno dei calciatori più importanti della stagione del Napoli è stato sicuramente Amir Rrahmani, che quest’anno si è reso protagonista di un exploit veramente importante. Il difensore, ex Verona, ha parlato poco fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Amir Rrahmani Napoli Rrahmani a Kiss Kiss Napoli: “Stagione positiva, obiettivi raggiunti!” Di seguito le dichiarazioni del numero 13 del Napoli, Amir Rrahmani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: Bilancio della stagione? “È stato un anno in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo, potevamo fare però qualcosa in più. Magari anche con un po’ di fortuna, ma dobbiamo essere felici della qualificazione in Champions. Stagione positiva”. E invece, per Rrahmani? “Stagione dura ma bella, soprattutto perché abbiamo ritrovato i ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno dei calciatori più importanti della stagione del Napoli è stato sicuramente Amir, che quest’anno si è reso protagonista di un exploit veramente importante. Il difensore, ex Verona, ha parlato poco fa ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. AmirNapolia Kiss Kiss Napoli: “Stagione positiva, obiettivi raggiunti!” Di seguito le dichiarazioni del numero 13 del Napoli, Amir, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: Bilancio della stagione? “È stato un anno in cui abbiamo raggiunto l’obiettivo, potevamo fare però qualcosa in più. Magari anche con un po’ di fortuna, ma dobbiamo essere felici della qualificazione in Champions. Stagione positiva”. E invece, per? “Stagione dura ma bella, soprattutto perché abbiamo ritrovato i ...

