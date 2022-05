Rotary | sabato il Premio Raffaele Pallotta d’Acquapendente 

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Essere rotariani significa fare della propria professione un’ulteriore opportunità di servire gli altri, nel rispetto dei più alti principi etici e dei valori della comunità: così certamente ha vissuto la sua vitad’Acquapendente, rotariano dal 1961, ammiraglio medico della Marina italiana, esperto di terapia iperbarica, più volte Medaglia d’oro per la sua attività di soccorso alle persone in pericolo. Per questo, a cinque anni dalla scomparsa – spiega Costantino Astarita, governatore del Distretto2101 – ho fortemente voluto e promosso undedicato alla sua memoria”. Destinato a persone, fisiche o giuridiche, ed enti che si sono particolarmente distinti per la loro azione in riferimento al mare, nella sua più ampia accezione, il...