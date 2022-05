Pnrr, Calenda: "La fiducia dell'Ue è in Draghi, meno nella Pa" (Di giovedì 19 maggio 2022) "Abbiamo la fortuna di avere la persona, insieme a Macron, più autorevole alla guida del governo... C'è grande fiducia in Europa nella capacità di Draghi di portare avanti il Pnrr. meno fiducia c'è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) "Abbiamo la fortuna di avere la persona, insieme a Macron, più autorevole alla guida del governo... C'è grandein Europacapacità didi portare avanti ilc'è ...

Advertising

lifestyleblogit : Pnrr, Calenda: 'La fiducia dell'Ue è in Draghi, meno nella Pa' - - TV7Benevento : Pnrr, Calenda: 'La fiducia dell'Ue è in Draghi, meno nella Pa' - - fisco24_info : Pnrr, Calenda: 'La fiducia dell'Ue è in Draghi, meno nella Pa': (Adnkronos) - 'Abbiamo la fortuna di avere la perso… - LocalPage3 : Pnrr, Calenda: 'La fiducia dell'Ue è in Draghi, meno nella Pa' - TV7Benevento : **Pnrr: Calenda, 'Draghi contrario a ridiscuterne, ma credo inevitabile'** - -