Advertising

Agenzia ANSA

Secondo le due, nel 2021 gli sfollati interni erano circa 59,1 milioni, un record storico che dovrebbe essere battuto di nuovo quest'anno a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. .Per dare concretezza all'intesa, Zara lancia oggi una nuova capsule (nella foto) i cui materiali sono per lo più provenienti da capi di abbigliamento derivanti dalla collaborazione con la... Ong, 60 mln sfollati interni nel mondo 2021, record storico - Ultima Ora Conflitti e disastri naturali hanno costretto decine di milioni di persone ad abbandonare le loro case l'anno scorso, rimanendo comunque nei rispettivi Paesi, con un conseguente forte aumento del nume ...inditex firma un green deal con Infinited Fiber Company per l'uso di infinna materiale 100% riciclato zara rilascia la capsule sostenibile ...