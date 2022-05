No! La moglie di Zelensky non si trovava in Costa Azzurra nel pieno dell’invasione russa in Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante la Russia e l’Ucraina siano ormai prossime a raggiungere il 90esimo giorno di una guerra che ha collezionato devastazione e terrore, secondo diversi utenti la consorte del leader di una delle due nazioni, Volodymyr Zelensky, è tutt’altro che in pericolo. Circola una foto sui social network, infatti, che riprenderebbe Elena Zelenskaya mentre esce da un hotel di Nizza. Ma la realtà è ben diversa da quello che sembra. Per chi ha fretta: Un post diventato virale sui social afferma che la moglie di Zelensky si trovi in Costa Azzurra mentre nel suo Paese imperversa la guerra Il testo si avvale di una foto modificata, dove qualcuno ha sostituito il corpo di Elena Zelenskaya con quello dell’attrice e modella Kimberley Garner Lo scatto dell’attrice è stato realizzato in ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante la Russia e l’siano ormai prossime a raggiungere il 90esimo giorno di una guerra che ha collezionato devastazione e terrore, secondo diversi utenti la consorte del leader di una delle due nazioni, Volodymyr, è tutt’altro che in pericolo. Circola una foto sui social network, infatti, che riprenderebbe Elena Zelenskaya mentre esce da un hotel di Nizza. Ma la realtà è ben diversa da quello che sembra. Per chi ha fretta: Un post diventato virale sui social afferma che ladisi trovi inmentre nel suo Paese imperversa la guerra Il testo si avvale di una foto modificata, dove qualcuno ha sostituito il corpo di Elena Zelenskaya con quello dell’attrice e modella Kimberley Garner Lo scatto dell’attrice è stato realizzato in ...

