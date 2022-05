Marco Mengoni, la Iena 'gentile': 'Essere scortesi è molto più facile che essere educati' (Di giovedì 19 maggio 2022) Spazio alla gentilezza, 'Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti '. Marco Mengoni torna a indossare il completo da Iena , come ospite mercoledì 18 maggio sul palco della trasmissione ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Spazio allazza, 'Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti '.torna a indossare il completo da, come ospite mercoledì 18 maggio sul palco della trasmissione ...

Advertising

fanpage : 'Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i cont… - VanityFairIt : In anteprima un estratto della nuova puntata de Il Riff di Marco Mengoni con Elisa come ospite - fanpage : 'L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile,… - ANTHILIA64 : RT @fanpage: 'L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile, di non inca… - AngeloR54671811 : RT @VanityFairIt: In anteprima un estratto della nuova puntata de Il Riff di Marco Mengoni con Elisa come ospite -