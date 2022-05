“La doppia vita di Madeleine Collins”: in uscita il 2 giugno 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) La doppia vita di Madeleine Collins, il nuovo film diretto da Antoine Barraud, già presentato alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Giornate degli Autori, uscirà nelle sale italiane il 2 giugno 2022. Chi distribuirà in Italia “La doppia vita di Madeleine Collins” Il film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired. Sinossi Judith conduce una doppia vita tra la Svizzera e la Francia. Da una parte c’è Abdel, con il quale cresce una bambina, dall’altra Melvil, con cui ha due ragazzi più grandi. Poco a poco, questo equilibrio fragile fatto di menzogne, segreti e andirivieni va pericolosamente in frantumi. Messa all’angolo, Judith ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladi, il nuovo film diretto da Antoine Barraud, già presentato alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Giornate degli Autori, uscirà nelle sale italiane il 2. Chi distribuirà in Italia “Ladi” Il film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired. Sinossi Judith conduce unatra la Svizzera e la Francia. Da una parte c’è Abdel, con il quale cresce una bambina, dall’altra Melvil, con cui ha due ragazzi più grandi. Poco a poco, questo equilibrio fragile fatto di menzogne, segreti e andirivieni va pericolosamente in frantumi. Messa all’angolo, Judith ...

