Johnny Depp sarà ancora in Pirati dei Caraibi? Questa è la risposta del produttore (Di giovedì 19 maggio 2022) Rivedremo mai Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi? Ecco la risposta del produttore. Ma non è detto che ci piaccia. Foto Ansa La risposta alla domanda, fatta oggi, è no. Ma la frase seguente, «il futuro è tutto da decidere», apre un mondo di possibilità. A Jerry Bruckheimer, uber produttore cinematografico dietro a decine e decine di successi, è stato chiesto se Johnny Depp sarà ancora parte della saga di Pirati dei Caraibi. Quello che ha detto al The Times di Londra non è passato inosservato negli ambienti di Hollywood. Ecco perché. Perché Johnny Depp ha fatto causa ad Amber ... Leggi su amica (Di giovedì 19 maggio 2022) Rivedremo mainei panni del Capitano Jack Sparrow indei? Ecco ladel. Ma non è detto che ci piaccia. Foto Ansa Laalla domanda, fatta oggi, è no. Ma la frase seguente, «il futuro è tutto da decidere», apre un mondo di possibilità. A Jerry Bruckheimer, ubercinematografico dietro a decine e decine di successi, è stato chiesto separte della saga didei. Quello che ha detto al The Times di Londra non è passato inosservato negli ambienti di Hollywood. Ecco perché. Perchéha fatto causa ad Amber ...

Advertising

DioBenedicaMe : Email mostrate di Johnny Depp alla sua agente in cui era furioso per le scene di nudo di Amber Heard. Gelosia osses… - DioBenedicaMe : Altro testimone che ha visto lividi su Amber Heard ? Per la cronaca questo era amico di Johnny Depp fino a quattro… - VeraPrimavera7 : RT @scherzogeniale: No, non è ora di credere a tutte le donne, è ora di credere a quelle a cui è ora di credere. Il lobbismo della baggiana… - infoitcultura : Johnny Depp e Amber Heard, comunque vada sarà un insuccesso - infoitcultura : Caso Johnny Depp e Amber Heard: arriva il punto di svolta -