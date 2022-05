Gas, come e quando saremo indipendenti dalla Russia? (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – quando e come saremo veramente indipendenti dal gas russo? Più va avanti la guerra in Ucraina, più si infittisce il rebus normativo del pagamento delle forniture da Mosca in doppia moneta, euro e rubli, più la domanda assume peso e trova risposte discordanti. Se è chiaro a tutti che l’ipotesi di un embargo avrebbe conseguenze insostenibili per molti Paesi europei, a partire dalla Germania e dall’Italia che sono i principali acquirenti del metano di Putin, è molto meno lineare il percorso che, in un modo o nell’altro, deve portare a ridurre la dipendenza energetica da un solo paese fornitore. Il premier Mario Draghi, nella sua informativa in Parlamento, ha dato un’indicazione che deve valere come riferimento. “Le stime del governo indicano che potremmo renderci ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –veramentedal gas russo? Più va avanti la guerra in Ucraina, più si infittisce il rebus normativo del pagamento delle forniture da Mosca in doppia moneta, euro e rubli, più la domanda assume peso e trova risposte discordanti. Se è chiaro a tutti che l’ipotesi di un embargo avrebbe conseguenze insostenibili per molti Paesi europei, a partireGermania e dall’Italia che sono i principali acquirenti del metano di Putin, è molto meno lineare il percorso che, in un modo o nell’altro, deve portare a ridurre la dipendenza energetica da un solo paese fornitore. Il premier Mario Draghi, nella sua informativa in Parlamento, ha dato un’indicazione che deve valereriferimento. “Le stime del governo indicano che potremmo renderci ...

Advertising

AngeloCiocca : In Ue ???? ora c'è la strada per pagare il #gas russo senza violare le #sanzioni. Come? Ovvio! Con l’apertura di un c… - StefanoFeltri : Spericolato greenwashing di Draghi: compriamo gas da paesi come l'Algeria per accelerare la transizione ecologica.… - Corriere : Tetto al prezzo del gas in Spagna e Portogallo: perché in Italia non c’è - fisco24_info : Gas, come e quando saremo indipendenti dalla Russia?: (Adnkronos) - Il premier Draghi indica il secondo semestre 20… - PaoloSpallino1 : RT @PaoloSpallino1: Bonus benzina mi mancava, dopo quelli per le zanzariere, le tende da sole, bonus senza Isee ect. tutto pagato da noi… -