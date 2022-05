Fuori dalla bolletta il Canone RAI ma con trucco (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nuovo Canone RAI potrebbe ben presto uscire dalla bolletta elettrica, come paventato oramai da molto tempo. Peccato, tuttavia, la cosa si concretizzerebbe non come tutti si aspettano. Dopo aver raccontato dell’estensione della tassa governativa anche a smartphone, tablet e altro dispositivo, ci ritroviamo a parlare di un altro cambiamento più che probabile in arrivo. Quanto si seguito riportato si riferisce ad una nuova proposta, a firma di Michele Anzaldi di Italia Viva, per la cancellazione del Canone RAI appunto dalla bolletta dell’energia elettrica ma sempre riscosso dal Servizio elettrico nazionale. In pratica, quest’ultimo continuerebbe a fare da tramite del Governo per la riscossione del tributo ma dedicando al Canone appunto una fattura a parte. La ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nuovoRAI potrebbe ben presto uscireelettrica, come paventato oramai da molto tempo. Peccato, tuttavia, la cosa si concretizzerebbe non come tutti si aspettano. Dopo aver raccontato dell’estensione della tassa governativa anche a smartphone, tablet e altro dispositivo, ci ritroviamo a parlare di un altro cambiamento più che probabile in arrivo. Quanto si seguito riportato si riferisce ad una nuova proposta, a firma di Michele Anzaldi di Italia Viva, per la cancellazione delRAI appuntodell’energia elettrica ma sempre riscosso dal Servizio elettrico nazionale. In pratica, quest’ultimo continuerebbe a fare da tramite del Governo per la riscossione del tributo ma dedicando alappunto una fattura a parte. La ...

