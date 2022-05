Draghi in Parlamento, Crippa (M5s): «Chiediamo un voto sull’Ucraina, non indebolirà il governo» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il premier Mario Draghi ha tenuto davanti alla Camera la stessa relazione che aveva fatto al Senato. E dopo la polemica di ieri a proposito dell’elezione del presidente della commissione Esteri al Senato, dalle parte del Movimento cinque stelle i toni restano nervosi, anche se il sostegno al governo non è messo in discussione. Tanto più perché l’intervento davanti alla Camera dei deputati è affidato al capogruppo Davide Crippa, considerato vicino al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ben più di quanto lo sia al capo del partito, Giuseppe Conte. «Il Movimento cinque stelle ha chiesto che lei presidente venisse a riferire in aula perché riteniamo doveroso che al Parlamento sia riconosciuta la sua centralità. Glielo dico con schiettezza: il passaggio parlamentare non mira ad indebolire il governo ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Il premier Marioha tenuto davanti alla Camera la stessa relazione che aveva fatto al Senato. E dopo la polemica di ieri a proposito dell’elezione del presidente della commissione Esteri al Senato, dalle parte del Movimento cinque stelle i toni restano nervosi, anche se il sostegno alnon è messo in discussione. Tanto più perché l’intervento davanti alla Camera dei deputati è affidato al capogruppo Davide, considerato vicino al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ben più di quanto lo sia al capo del partito, Giuseppe Conte. «Il Movimento cinque stelle ha chiesto che lei presidente venisse a riferire in aula perché riteniamo doveroso che alsia riconosciuta la sua centralità. Glielo dico con schiettezza: il passaggio parlamentare non mira ad indebolire ilma ...

