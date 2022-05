Diritto Allo Studio, De Luca: Togliere il Reddito di Cittadinanza a chi non Manda i Figli a Scuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Il governatore della Campania De Luca si lancia all’attacco di coloro che non Mandano i propri Figli a Scuola. “Togliere il Reddito di Cittadinanza a chi non Manda i Figli ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 19 maggio 2022) Il governatore della Campania Desi lancia all’attacco di coloro che nonno i propri. “ildia chi non...

Advertising

simo_la_vegana : RT @ChangeItalia: La #Spagna approverà una legge per concedere 3 giorni di congedo alle donne che soffrono di dismenorrea. Alexia ha lancia… - _happycactus_ : @armandazzo @RobertoBurioni @laGreta_ C'è, ma è sovrastimato e sicuramente non così grave da compromettere il dirit… - socialmilanism : RT @cervovski: @claud9048 Ho visto veramente apologia di studio e lavoro insieme, quando è chiaramente un fallimento del diritto allo studi… - TommyBrain : RT @luomomascherato: Aveva diverse patologie pregresse ma tirava avanti. Poi è arrivato il covid e non ce l'ha fatta. È mancata, all'età di… - IacobellisT : RT @luomomascherato: Aveva diverse patologie pregresse ma tirava avanti. Poi è arrivato il covid e non ce l'ha fatta. È mancata, all'età di… -