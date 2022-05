Calcio | Biraghi' Con Juve gara speciale | insieme per vincere e per Europa'

(Di giovedì 19 maggio 2022) "Daremo il massimo in un ambiente caldo, sfida alla nostra portata", dice l'esterno della Fiorentina FIRENZE - Quella contro lantus "non è una partita come le altre, inutile nasconderlo. ...

Advertising

DAVIDE3SAN : RT @Damiano__89: ULTIMISSIMA cosa su #Perisic, poi mi pronuncerò solo a notizie definitive: Negli ultimi anni sembrava che non si potesse p… - Damiano__89 : ULTIMISSIMA cosa su #Perisic, poi mi pronuncerò solo a notizie definitive: Negli ultimi anni sembrava che non si po… - SSbraci : @Fabrizio__66 Italiano ha fatto un miracolo sportivo ma vorrei sapere perché l'unica soluzione ai calcio d'angolo,… - NackaSkoglund89 : Perisic alla juve mi dà fiducia sulla coerenza e sulla linearità del calcio: i campioni è giusto che competano per… - Fantacalcio : Fiorentina, Biraghi: 'Ultima giornata? Contro la Juve vogliamo fare bene' -

poi ha riavvolto il nastro sull'annata viola. "E' stata una stagione molto positiva, abbiamo fatto grandi cose alternate a qualche passo falso - ha sottolineato l'esterno sinistro viola - . É ...... Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor,; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, ... valido per la trentaseiesima giornata del campionato didi Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in ...'Daremo il massimo in un ambiente caldo, sfida alla nostra portata', dice l'esterno della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) - Quella contro la ...Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha risposta ad alcune domande sui canali ufficiali della Fiorentina: "Con la Juve sarà difficile, c'è ancora tutto in gioco ...