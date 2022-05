Basket | Playoff Serie A1 2021 2022 | Venezia-Tortona 63-73 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 maggio 2022) La Betram Derthonaha sconfitto l’Umana Reyermediante il risultato di 63-73, riuscendo ad aggiudicarsi gara-3 dei quarti di finale deidellaA1di. Prestazione maiuscola dei piemontesi sul parquetno, corale e senza dubbio efficiente per far sì di non permettere ai padroni di casa di beneficiare effettivamente il fattore ambientale. Lagunari in rincorsa sin dai primi istanti del primo quarto e mai effettivamente in partita; il tutto seppur Tonut, leader assoluto della squadra, abbia tentato invano di spronare i compagni a dare il meglio in fase realizzativa, giocata dopo giocata. Daum, per quanto riguarda, top scorer e Mvp della partita al fianco di Sanders, entrambi ...