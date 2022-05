Auto finisce nel giardino di un asilo all'Aquila, un bimbo morto e 5 feriti (Di giovedì 19 maggio 2022) Un'Auto ha sfondato il reticolato, che faceva da recinzione, della Scuola dell'Infanzia 'Primo Maggio' di Pile, frazione di L'Aquila: un bambino di 4 anni e' morto, un altro della stessa eta' e' grave ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Un'ha sfondato il reticolato, che faceva da recinzione, della Scuola dell'Infanzia 'Primo Maggio' di Pile, frazione di L': un bambino di 4 anni e', un altro della stessa eta' e' grave ...

