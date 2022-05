(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Manca meno di un mese alledel 12 giugno a. Lacivica, capeggiata dal sindaco uscente Giuseppe Addabbo e sostenuta dal movimento omonimo e dal Partito Democratico, ha confermato la suain questa tornata elettorale. Sotto il simbolopiazza grande, si presenta ai cittadini unacon molte conferme, arricchita da alcune new entry che sono, da sempre, sostenitori e anima del movimento nato oltre dieci anni fa. L’esperienza amministrativa fatta in questi 10 anni, frutto delle vittorie elettoralicivicanel 2012 e nel 2017, sarà la base per il completamento di opere, il ...

In provincia di Benevento ledi giugno ci saranno ad Apollosa, Arpaia Buonalbergo, Campolattaro, Limatola,, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, .... In corsa per il terzo mandato l'attuale primo cittadino di, Giuseppe Addabbo. A sfidarlo c'è Rocco Cirocco. Giuseppe Addabbo (Agorà): Luigi Carlo Borrillo, Lucilla Cirocco, Michele Cirocco, Maria Immacolata Flora Anna, Cosimo Gentilcore, Giorgio ... Amministrative a Molinara, confermata la presenza della lista Agorà Il primo turno il 12 giugno, l’eventuale ballottaggio il 26 nei Comuni sopra i 15mila abitanti. Tra i centri più importanti ci sono Ischia, Pozzuoli, Nola, Agropoli e Nocera Inferiore ...In sei comuni della Campania presentata una sola lista con un candidato sindaco per le elezioni 2022. Unico avversario sarà il quorum ...