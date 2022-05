A Roma riapre Technotown, l'hub della scienza creativa si rinnova (Di giovedì 19 maggio 2022) Il calendario completo e aggiornato delle iniziative è disponibile online su www.Technotown.it 19 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il calendario completo e aggiornato delle iniziative è disponibile online su www..it 19 maggio 2022

Advertising

flppcrt : RT @Roma: ?????????Costruire l'impossibile si può! ??Riapre @technotownroma, hub della scienza creativa a #VillaTorlonia per #adolescenti dai 1… - Roma : ?????????Costruire l'impossibile si può! ??Riapre @technotownroma, hub della scienza creativa a #VillaTorlonia per… - _PuntoZip_ : TECHNOTOWN, da oggi riapre al pubblico l’hub della scienza creativa di Roma Capitale all’interno di Villa Torlonia - culture_roma : RT @infogiovaniroma: Talk, factory, laboratori di rigenerazione creativa, nuove mostre e la prima Casa del #Podcast al mondo per una nuova… - infogiovaniroma : Talk, factory, laboratori di rigenerazione creativa, nuove mostre e la prima Casa del #Podcast al mondo per una nuo… -