Ultime Notizie Roma del 18-05-2022 ore 19 | 10

(Di mercoledì 18 maggio 2022) di Finlandia e Svezia oggi hanno formalmente presentato le richieste dei due paesi di adesione alla nato e domande per entrare a far parte della plastica sono stati consegnati al segretario generale della NATO jens stoltenberg presso il quartier generale a Bruxelles Oggi è un buongiorno in un momento cruciale per la nostra sicurezza Grazie molte per avere presentato la richiesta di ogni nazione ha il diritto di scegliere il proprio percorso ha dichiarato stalker.net i nostri partner e la vostra adesione alla Nato aumenterò la nostra sicurezza comune ha continuato stoltenberg incontro Intanto oggi a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi e la prima ministra finlandese Sanna Marin la richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all ...