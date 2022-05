Ultime Notizie – Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco (Di mercoledì 18 maggio 2022) Omicidio a Napoli. Un 29enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in un giardino condominiale in via Contieri, nel quartiere Soccavo. Emanuele De Angelis, incensurato, è stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, presenti Squadra mobile e volanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022). Unè statodi arma daquesta mattina in un giardino condominiale in via Contieri, nel quartiere Soccavo. Emanuele De Angelis, incensurato, è stato raggiunto da 5di arma da. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, presenti Squadra mobile e volanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

News24_it : Guerra Ucraina, ultime notizie. Mosca: “Russia non lancerà attacco nucleare per prima”. Kiev: “Ancora molte persone… - news24_inter : #Inzaghi vicino al rinnovo ??? - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #18maggio Valori di #temperatura sull'Italia oggi e nei prossimi giorni. ??? Le ultime previsioni: - infoitsport : Playoff Serie C, Feralpisalò - Reggiana: 1-0 Reggionline -Telereggio – Ultime notizie Reggio Emilia | - MauroLcc1955 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: MAFIA NIGERIANA, TRIBUNALE L'AQUILA: CONDANNE DA 5 A 12 ANNI PER SEI DEGLI IMPUTATI -