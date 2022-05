Tiziano Treu dice che il decreto dignità è stato un fallimento e va riscritto

(Di mercoledì 18 maggio 2022), oggi presidente del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) èil primo a introdurre la flessibilità nel mercato del lavoro italiano, nel 1996 con il governo di Romano Prodi. E oggi, mentre in tanti dall’Italia guardano ammirati la riforma varata dal governo spagnolo che ha portato a un boom di assunzioni stabili ad aprile,è scettico sulla replicabilità della formula nel nostro Paese. Né, per abolire la precarietà, da noi ha funzionatogrillino. Un vero. L’aspetto positivo della riforma spagnola,in un’intervista alla Stampa, è che «fanno pagare di più i contratti brevi, questa è una misura che ritengo utile. Uno dei nostri guai non è solo che abbiamo un numero ...

, oggi presidente del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) è stato il primo a introdurre la flessibilità nel mercato del lavoro italiano, nel 1996 con il governo di Romano Prodi. Intervengono: Tiziano Treu (Presidente CNEL), Massimiliano Valerii (Direttore generale Censis), Andrea Toma (Responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio Censis), Paola Mandarini (Responsabile sede di Roma). Tiziano Treu ad Affari: "Eravamo in ripresa, ora è tutto in bilico" La pandemia ha aggravato le diseguaglianze, come conferma Tiziano Treu del Cnel. Gli effetti della guerra incide sul prezzo dei beni alimentari e il costo delle bollette insostenibili per le famiglie. La recessione innescata dal Covid ha lasciato eredità pesanti e aumentato il divario con i più deboli. I fondi del Pnrr arrivano per ...