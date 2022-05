Test positivo per il nuovo missile ipersonico Usa Arrw (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’U.S. Air Force ha reso noto che ha condotto il suo primo Test coronato da successo del nuovo missile ipersonico Arrw (Air-launched Rapid Response Weapon) o Agm-183A. Il 14 maggio, al largo della costa della California meridionale, un bombardiere B-52H ha sganciato il vettore che ha funzionato secondo i parametri previsti accelerando sino a velocità InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’U.S. Air Force ha reso noto che ha condotto il suo primocoronato da successo del(Air-launched Rapid Response Weapon) o Agm-183A. Il 14 maggio, al largo della costa della California meridionale, un bombardiere B-52H ha sganciato il vettore che ha funzionato secondo i parametri previsti accelerando sino a velocità InsideOver.

Advertising

ferrix88 : @ms_incred @alexfuse @ElianoReale @Artedisuntzu Non possono diminuire, sono già in equilibrio. Che alcuni abbiano u… - ferrix88 : @ms_incred @alexfuse @ElianoReale @Artedisuntzu No è tutto finito perchè l'aumwnto del numero dei decessi è in line… - LaGazzettaWeb : Covid, in Puglia 1888 casi e 9 morti, positivo il 12% dei test - Franco_captain6 : @rprat75 ma com'è il regolamento? se è positivo non deve aspettare due test negativi? - ilchirurgooo : RT @agenziedistampa: Qualcuno dica a Burioni che quei 148 sono morti con un test positivo al sars-cov2 ma la Covid l'hanno sentita solo in… -