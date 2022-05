Segre invita Ferragni a Memoriale Shoah, porterebbe giovani (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah": lo ha detto Liliana Segre. Secondo la senatrice a vita, sopravvissuta alla deportazione ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Mi piacerebbe molto incontrare Chiararla a visitare con me ildello": lo ha detto Liliana. Secondo la senatrice a vita, sopravvissuta alla deportazione ad ...

