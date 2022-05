Ribery: «Mi piacerebbe allenare la Salernitana» (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le parole dell’esterno francese Franck Ribery si è raccontato a Linea Diletta su DAZN: Salernitana – «Dopo 20 anni di carriera qualche acciacco si sente. Ho corso tanto, ho viaggiato tanto, ho giocato tante partite. Ma la fame, la mentalità e la passione rimangono: quelle o ce le hai o non ce le hai. È vero che oggi non vado più veloce come quando ero giovane. Però la mentalità resta. Salerno è una bella città, qui si vive per il calcio. Prima di venire qua ho cercato informazioni sulla Salernitana e sulla città perchè non ne sapevo molto. Poi, quando sono arrivato, il calore della gente mi ha ricordato la Francia. Anche da noi le persone vivono per il calcio, vivono per la loro passione. E anch’io sono così e per questo motivo sono venuto qua. Anche se ho vinto tutto nella mia vita e ho 39 anni, mi sento ancora un bambino: mi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le parole dell’esterno francese Francksi è raccontato a Linea Diletta su DAZN:– «Dopo 20 anni di carriera qualche acciacco si sente. Ho corso tanto, ho viaggiato tanto, ho giocato tante partite. Ma la fame, la mentalità e la passione rimangono: quelle o ce le hai o non ce le hai. È vero che oggi non vado più veloce come quando ero giovane. Però la mentalità resta. Salerno è una bella città, qui si vive per il calcio. Prima di venire qua ho cercato informazioni sullae sulla città perchè non ne sapevo molto. Poi, quando sono arrivato, il calore della gente mi ha ricordato la Francia. Anche da noi le persone vivono per il calcio, vivono per la loro passione. E anch’io sono così e per questo motivo sono venuto qua. Anche se ho vinto tutto nella mia vita e ho 39 anni, mi sento ancora un bambino: mi ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Non so quando smetterò di giocare, in futuro mi piacerebbe allenare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Non so quando smetterò di giocare, in futuro mi piacerebbe allenare' - SalernoSport24 : ??? Il capitano della Salernitana, Franck #Ribéry, a DAZN: 'A Salerno sono contento. L'età si sente, ma la mentalità… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Non so quando smetterò di giocare, in futuro mi piacerebbe allenare' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Ribery: 'Non so quando smetterò di giocare, in futuro mi piacerebbe allenare' -