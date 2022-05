Report | dopo il servizio su Cingolani stupisce che nessuno ne chieda le dimissioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Consiglio di vedere la puntata didi lunedì 16 maggio 2022. Si parla di energie rinnovabili e dell’impegno (o disimpegno del nostro governo) sul tema. Ad un certo punto, in rapida successione, Robertoviene smentito da un dirigente Enel, dalla sua portavoce, dalla lettura del piano per il sostegno all’idrogeno, che sostiene di aver scritto personalmente e che sostiene cose diverse da quelle che lui dice di aver scritto. C’è stato un tempo in cui non era necessario aver commesso un reato per dimettersi. Mentire pubblicamente con tanta disinvoltura ed essere sbugiardati così clamorosamente e senza margini di recupero sarebbe stato sufficiente per dimettersi immediatamente. Ma quei tempi sono ormai passati. La cosa più clamorosa, però, è che le suenon le chiede. Tantomeno il Movimento ...