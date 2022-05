Paura per la sorte dei soldati ucraini usciti da Azovstal (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ore 7.00 - L'evacuazione prosegue ma c'è il rischio condanna La sorte dei quasi 300 soldati che ieri sono usciti dall'acciaieria Azovstal (per lo più soldati feriti) è incerta. Da più parti si parla di un accordo per lo scambio di prigionieri ma c'è anche chi teme un processo e la condanna a morte. Questo dopo che un giudice moscovita ha chiesto che il battaglione Azov venga inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche. Intanto l'evacuazione prosegue ma non è chiaro quanti siano i soldati presenti; c'è chi dice addirittura che siano in tutto mille i militari che erano asserragliati nei sotterranei Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ore 7.00 - L'evacuazione prosegue ma c'è il rischio condanna Ladei quasi 300che ieri sonodall'acciaieria(per lo piùferiti) è incerta. Da più parti si parla di un accordo per lo scambio di prigionieri ma c'è anche chi teme un processo e la condanna a morte. Questo dopo che un giudice moscovita ha chiesto che il battaglione Azov venga inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche. Intanto l'evacuazione prosegue ma non è chiaro quanti siano ipresenti; c'è chi dice addirittura che siano in tutto mille i militari che erano asserragliati nei sotterranei

