Manchester City: Marc Cucurella è l’identikit per la fascia sinistra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pep Guardiola ed il Manchester City, dopo essersi assicurati il bomber norvegese Erling Haaland, hanno individuato il perfetto identikit per la fascia sinistra. Si tratta di Marc Cucurella, che tanto bene ha fatto al Brighton nella sua prima stagione in Premier League. Il club sarebbe pronto ad investire anche 35 milioni per il prodotto del settore giovanile del Barcellona, come riporta la stampa inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pep Guardiola ed il, dopo essersi assicurati il bomber norvegese Erling Haaland, hanno individuato il perfetto identikit per la. Si tratta di, che tanto bene ha fatto al Brighton nella sua prima stagione in Premier League. Il club sarebbe pronto ad investire anche 35 milioni per il prodotto del settore giovanile del Barcellona, come riporta la stampa inglese. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #City-#Haaland ora è ufficiale: le cifre dell'operazione - gippu1 : Cinque cose che forse non sapete o non ricordate del gol di Agueroooooooo (cit. del telecronista BBC Martin Tyler)… - gippu1 : Ora che #Haaland al Manchester City è ufficiale, sfatiamo uno dei miti più solidi della storia del recente calcio i… - sportface2016 : #ManchesterCity | Marc #Cucurella è l'identikit per la fascia sinistra - sullbog : Aston Villa 1-0 Manchester City Coutinho ‘5 FT Aston Villa 1-7 Manchester City -