L'Aquila, morto uno dei bambini feriti da un'auto nel giardino dell'asilo: un altro è grave. L'ipotesi sul freno tolto da un bimbo a bordo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Oggi 18 maggio un gruppo di bimbi che stava giocando nel giardino di un asilo, a L'Aquila, è stato investito da un'auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è poi piombata sui piccoli. Quattro i bambini feriti, uno è morto, un altro è grave. I bambini hanno tra i tre e i cinque anni. L'incidente si è verificato nella scuola dell'infanzia 1 Maggio alL'Aquila. L'auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, all'improvviso, si è messa in marcia. Sul posto ci sono ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e vigili urbani. May 18, 2022 Stando a una prima ricostruzione, alle 14.30 il freno dell'auto – che era parcheggiata vicino all'asilo – sarebbe stato incidentalmente ...

