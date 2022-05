Infortuni: colpito da un masso in un cantiere stradale a Sondrio, grave operaio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Un operaio di 48 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un masso mentre era al lavoro in un cantiere stradale a Cosio Valtellina, in provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 nella frazione di Mellarolo. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma alla schiena ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Sondalo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri, l'Ats, l'elisoccorso e un'ambulanza. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Undi 48 anni è rimasto ferito in mododopo essere statoda unmentre era al lavoro in una Cosio Valtellina, in provincia di. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 nella frazione di Mellarolo. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma alla schiena ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Sondalo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri, l'Ats, l'elisoccorso e un'ambulanza.

Advertising

Luca37215575 : @GhoulamFaouzi onore a te Faouzi.. Napoli ti vuole bene e seppur sfortunato per gli infortuni che ti hanno colpito… - OpenGDB : RT @Loppe_V: Ricordatemi - tra i tanti infortuni - quando Jonathan Isaac ha subito quello più grave che lo ha colpito molto forte alla test… - Loppe_V : Ricordatemi - tra i tanti infortuni - quando Jonathan Isaac ha subito quello più grave che lo ha colpito molto fort… - Foffu2004 : @GianluGatti Assolutamente, ma quei 127milioni spesi guarda che possono girare in niente la frittata, inoltre il Na… - DIRETTADCM : 'Abbiamo confermato che Sabitzer ricomincerà al #Bayern la prossima stagione, per esibirsi come ha fatto a Lipsia,… -