Incidente L'Aquila: auto sfonda recinzione asilo, morto un bambino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un'auto ha sfondato la recinzione del cortile di un asilo, dove c'era un gruppo di bambini. Le prime notizie raccontavano da subito del fatto che quattro sarebbero stati i feriti (poi saliti a cinque nei resoconti). Di uno di loro è stato subito detto che fosse in gravi condizioni e poco dopo è arrivata la notizia del decesso. La vittima aveva solo 4 anni. È accaduto a L'Aquila. Incidente a L'Aquila: l'auto era parcheggiata In base alle ricostruzioni fornite il veicolo era parcheggiato in discesa. Ad un certo punto, per motivi che dovranno essere accertati, si è mosso, venendo trainato dall'inerzia fino a proiettarsi verso il punto in cui ha ha finito per superare la resistenza della recinzione che divideva il cortile ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un'hato ladel cortile di un, dove c'era un gruppo di bambini. Le prime notizie raccontavano da subito del fatto che quattro sarebbero stati i feriti (poi saliti a cinque nei resoconti). Di uno di loro è stato subito detto che fosse in gravi condizioni e poco dopo è arrivata la notizia del decesso. La vittima aveva solo 4 anni. È accaduto a L'a L': l'era parcheggiata In base alle ricostruzioni fornite il veicolo era parcheggiato in discesa. Ad un certo punto, per motivi che dovranno essere accertati, si è mosso, venendo trainato dall'inerzia fino a proiettarsi verso il punto in cui ha ha finito per superare la resistenza dellache divideva il cortile ...

Advertising

AbruzzoBlog : RT @espressione24: L'AQUILA - E la tragedia dell'Aquila diventa infinita e diventa di tutti gli abruzzesi. Purtroppo non ce l'ha fata uno d… - vitaindiretta : Incidente a L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bimbo, cinque feriti, uno è in gravi condizio… - espressione24 : L'AQUILA - E la tragedia dell'Aquila diventa infinita e diventa di tutti gli abruzzesi. Purtroppo non ce l'ha fata… - paoloangeloRF : L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bimbo - CinicaFame : Parcheggiata in discesa si è mossa da sola. #LAquila #18maggio -