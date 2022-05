Advertising

MutoPost : RT @Alemars97: #grigliata che dimostra il grande #affiatamento tra i giocatori dell’#inter. Esempio di cosa significa essere #gruppo, a pre… - farted94 : RT @Alemars97: #grigliata che dimostra il grande #affiatamento tra i giocatori dell’#inter. Esempio di cosa significa essere #gruppo, a pre… - sportli26181512 : Grigliata di gruppo dopo l'allenamento. Contro la Samp tutti a disposizione: Grigliata di gruppo dopo l'allenamento… - maraneIlo : immagini esclusive della grigliata di gruppo dell’inter ad appiano - Alemars97 : #grigliata che dimostra il grande #affiatamento tra i giocatori dell’#inter. Esempio di cosa significa essere… -

Inter-News.it

dial termine della prima seduta di allenamento dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi al rientro dalla vittoriosa trasferta di Cagliari. L'Inter faanche così in ...Come si può portare undi giovani a giocarsi qualcosa di importante 'Talento e tanta ... abbiamo svoltato il mercoledì che abbiamo organizzato laqua a Milanello. A volte ci sono ... Inter, anticipata la ripresa degli allenamenti. Poi grigliata di gruppo ad Appiano Gentile! – Sky L'Inter si appresta a giocare l'ultima partita contro la Sampdoria. Intanto, serve fare gruppo. Ad Appiano Gentile presenti i dirigenti ...Poi massima concentrazione in vista dell’ultima di campionato dato che l’Inter non vuole avere rimpianti e vuole chiudere al meglio la stagione Il programma post-allenamento poi proseguirà ad Appiano ...