Eurovision 2022 l’accusa della Romania i voti modificati per far vincere l’Ucraina (Di mercoledì 18 maggio 2022) A quanto pare ci sarebbero dei sospetti sulla regolarità del voto che ha consacrato la Kalush Orchestra. Dalla Romania attaccano: “Il nostro era a favore alla Moldavia” .All’Eurovision Song Contest vince la Kalush Orchestra. La band ucraina ha sbaragliato la concorrenza, ma c’è chi adesso getta ombre sul loro trionfo. Il voto della giuria rumena Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 18 maggio 2022) A quanto pare ci sarebbero dei sospetti sulla regolarità del voto che ha consacrato la Kalush Orchestra. Dallaattaccano: “Il nostro era a favore alla Moldavia” .All’Song Contest vince la Kalush Orchestra. La band ucraina ha sbaragliato la concorrenza, ma c’è chi adesso getta ombre sul loro trionfo. Il votogiuria rumena

Advertising

borghi_claudio : Il voto postale... La Romania accusa Eurovision di aver cambiato i voti per favorire l'Ucraina - DavidPuente : Le bufale sui vincitori dell'Eurovision. L'anno scorso accusavano i Maneskin di sniffare cocaina, mentre i vincitor… - EurovisionRai : Grand Final Magic Moments ? La clip integrale è su RaiPlay ?? - AnnaritaNinni : Ed ora...FATELA FINITA, CON 'STA STORIA!!! - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Eurovision2022, #Malgioglio invia 31 rose in diretta a #Chanel: le scuse per averla definita 'un discount di Jennifer Lopez… -