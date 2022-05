Covid, oggi nel Lazio 2883 nuovi casi positivi e 16 decessi: i numeri dal territorio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio da parte delle Asl e degli uffici della Regione, per tenere sotto controllo la curva pandemica ora che l’attenzione sul tema sta via via scemando. Ecco il bollettino per oggi, mercoledì 18 maggio, aggiornato e proveniente dalle aziende sanitarie sparse sul territorio che testimoniano che il virus stia progressivamente allentando la sua presa. Sebbene un controllo continuo e scrupoloso risulti ancora necessario. Leggi anche: Covid, Fda: ‘Al via la terza dose di Pfizer per i bimbi tra 5 e 11 anni’ I dati Covid dalla Regione nuovi contagi: 2883 (ieri 4111, scorsa settimana 3859) Trend al 0,19% (ieri 0,27%) Ricoverati: -26 (settimanale -24, scorsa settimana -78) % occupazione posti disponibili: 12,05% ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022). Continua l’opera di monitoraggio da parte delle Asl e degli uffici della Regione, per tenere sotto controllo la curva pandemica ora che l’attenzione sul tema sta via via scemando. Ecco il bollettino per, mercoledì 18 maggio, aggiornato e proveniente dalle aziende sanitarie sparse sulche testimoniano che il virus stia progressivamente allentando la sua presa. Sebbene un controllo continuo e scrupoloso risulti ancora necessario. Leggi anche:, Fda: ‘Al via la terza dose di Pfizer per i bimbi tra 5 e 11 anni’ I datidalla Regionecontagi:(ieri 4111, scorsa settimana 3859) Trend al 0,19% (ieri 0,27%) Ricoverati: -26 (settimanale -24, scorsa settimana -78) % occupazione posti disponibili: 12,05% ...

