Chelsea | retroscena sull'addio di Rudiger

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dietro all'di Antonio, centrale classe 1993 che a fine anno passerà dalal Real Madrid a parametro zero, c'è...

Advertising

MarcoR222 : RT @LucaManinetti: Retroscena su Martina #Piemonte: prima di giungere in ??? era stata contattata dal Chelsea. Al #MilanFemminile ha portato… - LucaManinetti : Retroscena su Martina #Piemonte: prima di giungere in ??? era stata contattata dal Chelsea. Al #MilanFemminile ha po… - zazoomblog : Chelsea: clamoroso retroscena su Haaland - #Chelsea: #clamoroso #retroscena - sportli26181512 : Chelsea: clamoroso retroscena su Haaland: Erling Haaland, attaccante 2000 fresco di passaggio al Manchester City, e… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: José #Mourinho, tecnico della #Roma, ha svelato un interessante retroscena su #Abraham: di seguito le sue parole. https:… -

Calciomercato.com

E' il Liverpool la vincitrice della FA Cup . Dopo una grande lotta in finale contro ile un rigore sbagliato da Mané . Proprio su quest'ultimo, mister Klopp ha svelato a Goal un: 'Il rigore sbagliato da Mané almeno al 50% è colpa mia . Gli ho detto di calciarlo dal ...... allenatore del Liverpool, al termine della finale di FA Cup vinta contro ilai calci di rigore ha svelato unsull'errore dagli undici metri di Mané. IL- "Sinceramente . Chelsea, retroscena clamoroso su Haaland Milan – Il clamoroso retroscena sul giocatore fa discutere: c’è lo zampino di Conte Chelsea – Quasi certo l’addio di Tuchel: due nomi clamorosi per riempire la panchina Juventus – Nedved svela ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 14 maggio 2022, si parla della finale di FA Cup tra Chelsea e Liverpool in programma quest'oggi (fischio.