Chanel dà un profumo a Parigi. Ce lo svela il suo creatore, Olivier Polge (Di mercoledì 18 maggio 2022) LE TRATTE Paris-Biarritz, Paris-Deauville e Paris-Venise sono state le prime. Era il 2018. L’anno dopo, pausa al sole di Paris-Riviera. Nel 2021, la fuga scozzese: Paris- Édimbourg. Il viaggio de Les Eaux de Chanel, collezione nata per dare un profumo ai luoghi di Mademoiselle, prosegue ora con Paris-Paris. Una tappa solo apparentemente stanziale, perché l’ingrediente chiave scelto da Olivier Polge, il maître parfumeur della Maison a cui abbiamo chiesto di farci da guida, arriva da lontano. Otto domande a Olivier Polge, maestro profumiere di Chanel Se dovesse scegliere un elemento per ogni eau della collezione?Ogni profumo va oltre il singolo ingrediente. Però, è un gioco che si può fare. E, allora, direi che Deauville è il basilico, e in genere le ... Leggi su amica (Di mercoledì 18 maggio 2022) LE TRATTE Paris-Biarritz, Paris-Deauville e Paris-Venise sono state le prime. Era il 2018. L’anno dopo, pausa al sole di Paris-Riviera. Nel 2021, la fuga scozzese: Paris- Édimbourg. Il viaggio de Les Eaux de, collezione nata per dare unai luoghi di Mademoiselle, prosegue ora con Paris-Paris. Una tappa solo apparentemente stanziale, perché l’ingrediente chiave scelto da, il maître parfumeur della Maison a cui abbiamo chiesto di farci da guida, arriva da lontano. Otto domande a, maestro profumiere diSe dovesse scegliere un elemento per ogni eau della collezione?Ogniva oltre il singolo ingrediente. Però, è un gioco che si può fare. E, allora, direi che Deauville è il basilico, e in genere le ...

