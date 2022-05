Caso Ruby | pm Milano | ' ad Arcore violenza grave contro ragazze | offerte al Sultano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Nelle serate diemerge una "" nei confronti delleche hanno partecipato. Ne è convinta il procuratore aggiunto diTiziana Siciliano nella requisitoria del processoter, che tra gli imputati vede l'ex premier Silvio Berlusconi. Il rappresentante della pubblica accusa sottolinea che alle cene partecipavano "davvero giovani" e come questo processo mostri come "se sei così bella in un modo così rapace e non hai strumenti culturali o una famiglia che riesce a proteggerti allora sei veramente una vittima predestinata di predatori di ogni genere". Uomini, personaggi "come Emilio Fede" che annusano, usano, vendono la loro bellezza. "Si offre in dono alla ...