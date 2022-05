Calciomercato Inter | l’addio è imminente | l’annuncio del giocatore

Advertising

cmdotcom : #Dybala si sente già milanese: ha comprato casa vicino alla sede dell'#Inter - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - Gazzetta_it : Inter, il sacrificato può essere Bastoni: ma serve una super offerta - davidecurrenti : live su #twitch: - #Perisic - #Dybala - #Asslani; - verso #InterSampdoria; - Fase finale campionato Primavera. Su… - serieAnews_com : ???? Calciomercato #Inter, #Vidal si prepara a dire addio a fine stagione e annuncia: 'Sicuramente andrò via' ?? -

Il croato, il cui contratto andrà in scadenza al termine della stagione, è sempre più vicino ..., De Carolis tra Dybala e Bastoni: 'Una cessione importante'LUKAKU - 'E' una possibilità concreta. Può tornare in un modo solo, in prestito. Tutto dipende dal Chelsea, perché il ...La Roma apre le porte dell'Olimpico ai tifosi per la finale di Conference League. La gara col Feyenoord, che si disputerà a Tirana, verrà trasmessa all'interno dello stadio capitolino, dove i ...I bianconeri sono partiti malissimo, poi hanno recuperato e poi c’è stata la gara con l’Inter che le ha tolto forza. Oltre questi fatti, la Juventus ha fatto meno di quello che avrebbe dovuto fare”.