Calcio Napoli | De Laurentiis | “Anguissa resta | Mertens? Chi è interessato non scompare”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente del, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, ha parlato anche di mercato. “Sui manifesti che annunciano il ritiro precampionato potrei anche mettere una carrellata dei calciatori di questi 18 anni per non far capire chie chi no nel. Così mettiamo la palla al centro.

Advertising

RepSscNapoli : Il Napoli ha le password di Osimhen: può scrivere sui social al posto suo - anperillo : 10 maggio ‘87 ???????? #Napoli #calcio #SerieA #OnThisDay #10maggio87 #Scudetto - infoitsport : Calcio: Napoli;Spalletti,inno tifosi è in spogliatoio,spinge - Luxgraph : Ribery esalta Vlahovic: 'Ha la mentalità da grande giocatore' - SportdelSud : ???? Nuovo striscione di contestazione nei confronti del #Napoli firmato dai Vecchi Lions, storico gruppo ultras del… -

CalcioNapoli24

Lo ha detto il tecnico delLuciano Spalletti facendo un bilancio della stagione in conclusione, con ilmatematicamente terzo, e guardando alla prossima nella presentazione del ritiro ......26/07/2020 - campionato diserie A / Juventus - Sampdoria / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Miralem Pjanic Miralem Pjanic , calciatore bosniaco ex Roma e Juve, interessa al"Siamo felici di tornare in Trentino, sarà un ritiro pieno di sorprese per i nostri tifosi": così il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida dal 9 ...Sport Paper - Notizie sul calcio e altri sport in tempo reale ... Conferenza stampa Roma Mourinho Conferenza stampa Atalanta Gasperini Conferenza stampa Napoli Spalletti Conferenza stampa Pirlo ...