Bonus bebè, assegnati i contributi a 10 famiglie di Civitavecchia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Civitavecchia – L'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che, con la determina dirigenziale n. 1681 del 13 maggio 2022, dieci famiglie su ventidue richiedenti avranno accreditato il Bonus bebè, per i nati nel 2021, pari a euro 250,00. La comunicazione in merito all'esito dell'istanza verrà trasmessa ai richiedenti via e-mail tramite piattaforma Elixforms. "Penso che la famiglia sia da sostenere in qualsiasi modo", dichiara l'assessore Napoli, "specialmente nel momento più bello della vita quale è la nascita del proprio figlio".

Servizi sociali Civitavecchia, assegnati 10 bonus bebè L'assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che, con la determina dirigenziale n. 1681 del 13 maggio 2022, dieci famiglie su ventidue richiedenti avranno accreditato il bonus bebè, per i nati nel 2021, pari a euro 250,00. La comunicazione in merito all'esito dell'istanza verrà trasmessa ai richiedenti via e - mail tramite piattaforma Elixforms. "Penso che la famiglia sia da sostenere in qualsiasi modo", dichiara l'assessore Napoli, "specialmente nel momento più bello della vita quale è la nascita del proprio figlio". Bonus terme, vacanze, bebé e rubinetti e docce: tutti i contributi rimasti senza proroga nel 2022. Per chiederli tempo fino al 31 dicembre La domanda per il bonus può essere presentata dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza oppure entro un anno dalla nascita, l'adozione o l'affidamento del figlio. Il sussidio non concorre alla ...