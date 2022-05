Azovstal | Noury Amnesty | “Rispettare diritti dei prigionieri a rischio dopo la propaganda”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Certamente,che dall’inizio della guerra i media russi e la stessadi Putin hanno definito i soldati di Mariupol come dei neonazisti, l’idea che vengano trattati con umanità e rispetto dei loroè difficile da immaginare”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Riccardo, portavoce diInternational Italia, parlando a proposito della sorte dei combattenti ucraini usciti dall’acciaieriadi Mariupol e trasferiti in territori sotto il controllo russo, che potrebbero anche rischiare di finire sotto accusa per terrorismo. “A tutti gli effetti sono deidi guerra e quindi devono godere di tutto quello che il diritto internazionale e umanitario prevede nei loro confronti”, spiega. ...

