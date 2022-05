Auto parcheggiata in discesa finisce nel giardino di un asilo a L’Aquila | morto uno dei sei bambini feriti

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La macchina erain una strada inquando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Indagata la proprietaria dell’. Proclamato il lutto cittadino

Questo perché nell', ancora, vi erano il conducente e la donna pronti a partire. Il conducente che aveva provocato il sinistro, invece, era in palese stato di ubriachezza : ...In tutto sono cinque i bambini che sono stati feriti dall'di una mamma che stava andando a ... Per motivi da accertare, un'automobilesulla discesa si è messa in marcia e si è ...La famiglia del piccolo Tommaso è difesa da Tommaso Colella e Katiuscia Romano, del foro dell'Aquila È di origini bulgare e fa parte di una famiglia che da anni vive e lavora da anni all'Aquila dove è ...Il piccolo Tommaso ha perso la vita in questo assurdo incidente: sono rimasti feriti anche 5 bambini tra i 3 e i 5 anni, di cui una bambina piuttosto grave ...