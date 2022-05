Adolescente scompare nel nulla durante le vacanze, i suoi resti ritrovati dopo 13 anni: si riapre l’indagine e c’è un accusato per stupro e omicidio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un cold case di generica scomparsa di un’Adolescente si riapre 13 anni dopo come omicidio. I resti del cadavere dell’allora 17enne Brittanee Drexel sono stati ritrovati in un bosco e formalmente c’è un accusato di rapimento, violenza, stupro, omicidio e occultamento di cadavere. Nella notte del 25 aprile 2009 la ragazzina newyorchese si trovava a in un bar hotel di Myrtle Beach in South Carolina. La ragazza, senza il consenso dei genitori, era andata a godersi lo Spring Break verso sud est. Già, perché il periodo di vacanze scolastico di 30 giorni che viene seguito da decenni negli Stati Uniti è da tempo motivo di sballo per gli studenti che si ritrovano sulle coste del sud e addirittura del Messico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un cold case di generica scomparsa di un’si13come. Idel cadavere dell’allora 17enne Brittanee Drexel sono statiin un bosco e formalmente c’è undi rapimento, violenza,e occultamento di cadavere. Nella notte del 25 aprile 2009 la ragazzina newyorchese si trovava a in un bar hotel di Myrtle Beach in South Carolina. La ragazza, senza il consenso dei genitori, era andata a godersi lo Spring Break verso sud est. Già, perché il periodo discolastico di 30 giorni che viene seguito da decenni negli Stati Uniti è da tempo motivo di sballo per gli studenti che si ritrovano sulle coste del sud e addirittura del Messico ...

