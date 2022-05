Ultime Notizie – Aereo caduto in Cina, “qualcuno provocò lo schianto” (Di martedì 17 maggio 2022) Lo rivela il Wall Street Journal. Nel disastro, a marzo, morti 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio I dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’Aereo della China Eastern caduto in Cina lo scorso marzo hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della valutazione preliminare da parte delle autorità statunitensi. A marzo, un Boeing 737-800 decollato da Kunming e diretto a Guangzhou si è schiantato sulle montagne del Guangxi, provocando la morte dei 123 passeggeri e dei nove membri dell’equipaggio. Si è trattato del disastro Aereo più grave degli ultimi 28 anni in Cina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Lo rivela il Wall Street Journal. Nel disastro, a marzo, morti 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio I dati di volo registrati dalla scatola nera recuperata dall’della China Easterninlo scorso marzo hanno indicato chenella cabina di pilotaggio ha fatto schiantare intenzionalmente il velivolo. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza della valutazione preliminare da parte delle autorità statunitensi. A marzo, un Boeing 737-800 decollato da Kunming e diretto a Guangzhou si è schiantato sulle montagne del Guangxi, provocando la morte dei 123 passeggeri e dei nove membri dell’equipaggio. Si è trattato del disastropiù grave degli ultimi 28 anni in. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - SamuelSanMigu16 : RT @elitagnol: Non perderti le ultime notizie del sito El Itagnol! Dalla #Spagna, dall'Italia e dal mondo 'itagnolo'. ?? Qui sotto, la prima… - vdepalo : RT @elitagnol: Non perderti le ultime notizie del sito El Itagnol! Dalla #Spagna, dall'Italia e dal mondo 'itagnolo'. ?? Qui sotto, la prima… - junews24com : Allegri Juve, incontro in programma a giorni con Agnelli: cosa c'è dietro - -