Thor: Love and Thunder, una foto conferma il collegamento con Black Panther: Wakanda Forever (Di martedì 17 maggio 2022) Una nuova foto di Thor: Love and Thunder diffusa via social svela un importante collegamento con Black Panther: Wakanda Forever e Moon Knight. Una nuova foto di Thor: Love and Thunder confermerebbe un importante collegamento con un altro cinecomic Marvel in uscita nei prossimi mesi, Black Panther: Wakanda Forever. Dopo l'exploit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che domina i botteghini marvel da due settimane, il prossimo capitolo dell'MCU ad approdare nelle sale sarà l'atteso Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Una nuovadianddiffusa via social svela un importantecone Moon Knight. Una nuovadiandconfermerebbe un importantecon un altro cinecomic Marvel in uscita nei prossimi mesi,. Dopo l'exploit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che domina i botteghini marvel da due settimane, il prossimo capitolo dell'MCU ad approdare nelle sale sarà l'attesoand, quarto capitolo della ...

Advertising

RedCapes_it : Thor: Love and Thunder – La nuova immagine del film conferma il collegamento con Black Panther 2… - cinefilosit : Thor: Love and Thunder, Jane e Valchiria nella nuova foto dal film #ILoveCinefilos - badtasteit : #ThorLoveandThunder, una nuova immagine conferma una connessione con #BlackPanther - __mrslunastorta : Non le nuove immagini di Thor love and thunder che mi stanno chiamando bisessuale in tutte le lingue del mondo - comingsoonit : In una nuova immagine del prossimo #ThorLoveAndThunder, vediamo insieme nella stessa inquadratura Jane Foster alias… -