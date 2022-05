Sassuolo Femminile, Piovani: «Un percorso fantastico fatto da queste ragazze» (Di martedì 17 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del Sassuolo Femminile, Gianpiero Piovani: «Le mie ragazze sono professionista già da 2-3 anni» Anche Gianpiero Piovani, allenatore della squadra Femminile del Sassuolo, ha partecipato alla conferenza Un anno di Generazione S. Le sue parole ai giornalisti. «Il Sassuolo ha dimostrato negli anni di aver creato qualcosa di importante, lo testimoniano Benedetta Orsi e Giacomo Raspadori: due 2000 che sono cresciuti nel settore giovanile e hanno fatto cose straordinarie in prima squadra. Questo progetto è la ciliegina sulla torta della cavalcata del Sassuolo a partire dal settore giovanile sia nel maschile che nel Femminile». BILANCIO DEL CAMPIONATO – «Rimane un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del, Gianpiero: «Le miesono professionista già da 2-3 anni» Anche Gianpiero, allenatore della squadradel, ha partecipato alla conferenza Un anno di Generazione S. Le sue parole ai giornalisti. «Ilha dimostrato negli anni di aver creato qualcosa di importante, lo testimoniano Benedetta Orsi e Giacomo Raspadori: due 2000 che sono cresciuti nel settore giovanile e hannocose straordinarie in prima squadra. Questo progetto è la ciliegina sulla torta della cavalcata dela partire dal settore giovanile sia nel maschile che nel». BILANCIO DEL CAMPIONATO – «Rimane un ...

