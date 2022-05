Sassuolo, Carnevali: «Non regaleremo nulla al Milan. Marotta? Non è l’unico amico» (Di martedì 17 maggio 2022) Giovanni Carnevali, direttore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni dl Corriere della Sera in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Milan Giovanni Carnevali ha parlato al Corriere della Sera in vista di Sassuolo-Milan. FEBBRE Sassuolo-Milan – «Guardi, io spero che la partita con il Milan arrivi e si concluda in fretta. Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. Centinaia di conoscenti chiedono i biglietti per la partita, ma lei capirà. Se erano pochi 75 mila posti per contenere tutti i tifosi del Milan contro l’Atalanta a San Siro, figuriamoci i 24 mila seggiolini del Mapei». PRECEDENTI Milan A Sassuolo – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Giovanni, direttore del, ha parlato ai microfoni dl Corriere della Sera in vista dell’ultima sfida di campionato contro ilGiovanniha parlato al Corriere della Sera in vista di. FEBBRE– «Guardi, io spero che la partita con ilarrivi e si concluda in fretta. Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. Centinaia di conoscenti chiedono i biglietti per la partita, ma lei capirà. Se erano pochi 75 mila posti per contenere tutti i tifosi delcontro l’Atalanta a San Siro, figuriamoci i 24 mila seggiolini del Mapei». PRECEDENTI– «Non ...

