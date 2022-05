Raoul Bova, da Don Matteo su Rai1 a ‘Giustizia per Tutti’ su Canale 5 (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Mentre diventa eroe degli ascolti su Rai1 nei panni di Don Massimo, prete dal passato misterioso e successore di Don Matteo nelle indagini della tredicesima stagione della fortunata serie Rai, Raoul Bova da domani sarà protagonista in prima serata anche su Canale 5 con la nuova serie ‘Giustizia per Tutti’ insieme alla compagna Rocío Muñoz Morales. Nella serie in tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, oltre a Bova e Morales fanno parte del cast Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Mentre diventa eroe degli ascolti sunei panni di Don Massimo, prete dal passato misterioso e successore di Donnelle indagini della tredicesima stagione della fortunata serie Rai,da domani sarà protagonista in prima serata anche su5 con la nuova serieperinsieme alla compagna Rocío Muñoz Morales. Nella serie in tre puntate, prodotta da R.B Produzioni e Showlab per Mediaset, oltre ae Morales fanno parte del cast Anna Favella, Francesca Vetere, Giulia Battistini, Jacopo Crovella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Roberto Zibetti, Giada Di Palma, Silvia Lorenzo, Beppe Rosso. Diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile, ...

