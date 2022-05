Napoli, senti Criscitiello: “È lui il sostituto ideale di Osimhen” (Di martedì 17 maggio 2022) Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli consigliando un attaccante alla dirigenza azzurra. Di seguito quanto evidenziato: Beto, Udinese (Photo by Getty Images) Criscitiello: “Napoli, prendi Beto!” “Osimhen? Dovesse arrivare un’offerta choc allora il Napoli la prenderebbe seriamente in considerazione. Al momento è tra gli attaccanti più forti del campionato, meglio anche di Abraham della Roma, non ci sono dubbi in tal senso”. “Fossi nella società azzurra opterei subito per Beto dell’Udinese, a parer mio lo farei crescere un’altra stagione e poi lo lancerei. Per me è l’attaccante ideale per sostituire il centravanti nigeriano del ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Michele, direttore di Sportitalia, ha parlato del mercato delai microfoni di “Radio Goal” su Radio Kiss Kissconsigliando un attaccante alla dirigenza azzurra. Di seguito quanto evidenziato: Beto, Udinese (Photo by Getty Images): “, prendi Beto!” “? Dovesse arrivare un’offerta choc allora illa prenderebbe seriamente in considerazione. Al momento è tra gli attaccanti più forti del campionato, meglio anche di Abraham della Roma, non ci sono dubbi in tal senso”. “Fossi nella società azzurra opterei subito per Beto dell’Udinese, a parer mio lo farei crescere un’altra stagione e poi lo lancerei. Per me è l’attaccanteper sostituire il centravanti nigeriano del ...

