Napoli, finalmente una richiesta sensata e la fa Spalletti! (Di martedì 17 maggio 2022) finalmente un richiesta sensata –nel caso venisse accolta da Aurelio De Laurentiis- viene richiesta da Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. Una richiesta per evitare fraintendimenti o incompletezza di informazione riguardanti i veri prossimi obiettivi della squadra azzurra. Chiaramente, per la stagione che sta per concludersi, era stato detto che l’obiettivo primario era il raggiungimento della partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Obiettivo primario oppure unico traguardo fissato in sede di programmazione societaria? Ed una eventuale conquista della Coppa Italia? Oppure il prosieguo almeno fino alla termine della competizione continentale del cammino in Europa League? Traguardi che avrebbero anche portato guadagni alla Club partenopeo. Se la memoria ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 17 maggio 2022)un–nel caso venisse accolta da Aurelio De Laurentiis- vieneda Luciano Spalletti, allenatore del. Unaper evitare fraintendimenti o incompletezza di informazione riguardanti i veri prossimi obiettivi della squadra azzurra. Chiaramente, per la stagione che sta per concludersi, era stato detto che l’obiettivo primario era il raggiungimento della partecipazione alla Champions League della prossima stagione. Obiettivo primario oppure unico traguardo fissato in sede di programmazione societaria? Ed una eventuale conquista della Coppa Italia? Oppure il prosieguo almeno fino alla termine della competizione continentale del cammino in Europa League? Traguardi che avrebbero anche portato guadagni alla Club partenopeo. Se la memoria ...

